Во Взморье ищут 57-летнего мужчину без обуви, страдающего провалами в памяти (фото)

Волонтеры ведут поиски 57-летнего Станислава Ивановича Ничипорука, пропавшего во Взморье. Он ушел из дома два дня назад, с тех пор о судьбе мужчины ничего не известно, сообщает поисково-спасательный отряд «Запад» в своей группе 2ВКонтакте".



Отмечается, что пропавший страдает провалами в памяти и дезориентирован. Месяц назад он перенес инсульт, у мужчины крайне слабое зрение, он не говорит. Ушел в пятницу, 13 марта из дома по ул. Заливная, 1 в пос.Взморье.

Приметы: на вид 57-65 лет, рост 196 см, среднее телосложение, длинные с проседью волосы, карие глаза, седые усы. На правой руке татуировка в виде надписи на латыни.

Был одет в черный пиджак, красно-белую спортивную ветровку, спортивные серые штаны. Ушел без обуви.