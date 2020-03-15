Во Взморье ищут 57-летнего мужчину без обуви, страдающего провалами в памяти (фото)

Волонтеры ведут поиски 57-летнего Станислава Ивановича Ничипорука, пропавшего во Взморье. Он ушел из дома два дня назад, с тех пор о судьбе мужчины ничего не известно, сообщает поисково-спасательный отряд «Запад» в своей группе 2ВКонтакте".

Отмечается, что пропавший страдает провалами в памяти и дезориентирован. Месяц назад он перенес инсульт, у мужчины крайне слабое зрение, он не говорит. Ушел в пятницу, 13 марта из дома по ул. Заливная, 1 в пос.Взморье.

Приметы: на вид 57-65 лет, рост 196 см, среднее телосложение, длинные с проседью волосы, карие глаза, седые усы. На правой руке татуировка в виде надписи на латыни.

Был одет в черный пиджак, красно-белую спортивную ветровку, спортивные серые штаны. Ушел без обуви.

Всех, кто знает о его местонахождении, просят позвонить по телефонам 508-038, 8-911-482-50-88, 02, 102, 112.


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