Безработный калининградец пытался тайком провезти 7 «одиннадцатых» айфонов (фото)

Безработный калининградец пытался тайком провезти 7 «одиннадцатых» айфонов (фото)
Фото пресс-службы областной таможни
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В Советске сотрудники Калининградской областной таможни задержали семь «одиннадцатых» айфонов, которые пытался тайком ввезти из Литвы безработный калининградец. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Таможенному инспектору россиянин заявил, что не везет товары, подлежащие обязательному письменному декларированию или сокрытые от таможенного контроля. Тем не менее было принято решение досмотреть транспортное средство. В итоге под тканевой обшивкой багажника таможенники обнаружили семь «iPhone 11 Pro Apple» различных модификаций.

«Телефоны вез для себя и для своих родственников, — пояснил калининградец. — А спрятал, потому что боялся разбойного нападения в Литве».

В отношении гражданина России возбуждено дело об административном правонарушении. Мобильные телефоны изъяты и направлены на экспертизу.


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