ГИБДД: погибшего под Багратионовском водителя 5 раз задерживали пьяным за рулем

ГИБДД: погибшего под Багратионовском водителя 5 раз задерживали пьяным за рулем
Виталий Невар / «Новый Калининград»
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В ГИБДД уточнили подробности смертельного ДТП в Багратионовском районе, в результате которого погиб 48-летний водитель «БМВ». Мужчина ездил за рулем без водительских прав. Об этом сообщается на странице ГИБДД в «Инстаграм».

Авария случилась в воскресенье в 3.40 минут на 33 км 100 м автодороги «Калининград-Крылово через Правдинск» около поселка Тишино. Водитель на левом закруглении дороги не справился с управлением, допустил наезд на дерево справа по ходу движения транспортного средства. В результате мужчина скончался на месте, до приезда бригады скорой медицинской помощи.

Как подчеркнули в ГИБДД, 48-летний водитель, не имеющий права управления транспортными средствами, ранее 5 раз привлекался к административной ответственности за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения.

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