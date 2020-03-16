Пассажир украл дорогой смартфон и вышел из автобуса, пожаловавшись на головокружение

Пассажир украл дорогой смартфон и вышел из автобуса, пожаловавшись на головокружение
Виталий Невар / «Новый Калининград»
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В Светлогорске полицейские раскрыли кражу дорогостоящего смартфона, совершенную в рейсовом автобусе. Об этом сообщила пресс-служба регионального УМВД.

В полицию с заявлением обратилась местная жительница, которая сообщила, что из принадлежащей ей сумки был похищен мобильный телефон стоимостью 30 000 рублей.

Выяснилось, что к преступлению причастен ранее судимый 32-летний местный житель. Кражу мужчина совершил в рейсовом автобусе. Злоумышленник заметил дорогостоящий смартфон, торчавший из сумки потерпевший. Большое количество пассажиров способствовало тому, что подозреваемый, прижавшись к горожанке, незаметно вытащил у неё имущество. Боясь, что краденый смартфон во время поездки может зазвонить, мужчина сообщил водителю, что у него кружится голова, и попросил остановить на обочине.

На момент задержания злоумышленника, стражи порядка установили, что он уже успел продать имущество. В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража». Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.

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