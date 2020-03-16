Калининградец напал на улице на бывшую сожительницу и ограбил ее

Оперуполномоченными уголовного розыска был задержан 48-летний калининградец, подозреваемый в разбойном нападении на бывшую сожительницу. Об этом сообщила пресс-служба регионального УМВД.

По данным полиции, инцидент произошел в ночное время на улице Желябова. Мужчина случайно встретил бывшую подругу и попросил у неё денег. Отказ горожанки разозлил подвыпившего злоумышленника, и он, достав нож, стал требовать деньги и телефон. Испугавшись, женщина отдала имущество, после чего подозреваемый скрылся.

Из-за отсутствия смартфона женщина не смогла вовремя сообщить в полицию о преступлении и обратилась в дежурную часть лишь на следующий день. Стражи порядка задержали мужчину и доставили в отдел полиции.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 162 Уголовного кодекса Российской Федерации «Разбой». Данная статья предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет.