МЧС: в выходные в Калининградской области случился «всплеск» палов травы

В Калининградской области в минувшие выходные начался сезонный «всплеск» палов травы. За два дня зарегистрировано 22 таких пожара. Об этом корреспонденту «Нового Калининграда» в понедельник, 16 марта, сообщили в пресс-службе МЧС.

Наибольшее количество возгораний зарегистрировано в Гвардейском, Краснознаменском, Гурьевском, Зеленоградском и Неманском городских округах. Перехода огня на населенные пункты, объекты экономики и лесной фонд удалось избежать.

Всего с начала года в Калининградской области зарегистрировано 40 палов травы на общей площади 43,906 га. Это на 90% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.