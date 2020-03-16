21-летний советчанин украл деньги у больного пенсионера, принявшего его за внука

21-летний советчанин украл деньги у больного пенсионера, принявшего его за внука
Виталий Невар / «Новый Калининград»
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Молодой советчанин украл с банковской карты пенсионера деньги, воспользовавшись его недугом. Об этом сообщила пресс-служба регионального УМВД.

В полицию поступило сообщение о том, что неизвестный мужчина снял с банковской карты пожилого жителя Советска 32 000 рублей. Потерпевший не смог описать ни обстоятельств произошедшего, ни приметы злоумышленника, так как страдает провалами в памяти.

Сотрудники уголовного розыска установили место происшествия и опросили очевидцев, а также просмотрели записи с камер видеонаблюдения, установленных в банке. В результате проведения комплекса оперативно-розыскных мероприятий стражи порядка установили личность подозреваемого и задержали его.

21-летний горожанин сознался в содеянном. Выяснилось, что умысел на совершение преступления у советчанина возник после случайного знакомства с 74-летним пенсионером. Мужчина принял молодого человека за своего внука, чем злоумышленник решил тут же воспользоваться. Он под надуманным предлогом отвёл потерпевшего к ближайшему банкомату и снял с карты денежные средства.

Расследование уголовного дела продолжается.

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