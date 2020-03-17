В Черняховске пропала 40-летняя женщина, полиция просит помощи в розыске (фото)

МО МВД России «Черняховский» разыскивается 40-летняя Волошенко Ольга Владимировна. Около 10 часов 00 минут 15 марта 2020 года ушла из дома по месту жительства в Черняховске и до настоящего времени не вернулась. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Была одета: шарф серого цвета; куртка темно-синего цвета до половины бедра с пуговицами темно-синего цвета; черный свитер крупной вязки; джинсы синего цвета; кроссовки белого цвета с белыми шнурками; белые носки.

Отличительные черты: на левой руке шрам от плеча до локтя длиной примерно 10-15см. (после ДТП). Имеет плохое зрение, может ходить в очках.

Любую информацию о возможном местонахождении Ольги Волошенко просят незамедлительно сообщить в МО МВД России «Черняховский» (деж. часть 84014132588; 84014179302; 84014179303) или ближайший территориальный орган полиции.