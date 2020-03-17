Житель Немана под предлогом помощи с уборкой обокрал свою 85-летнюю бабушку

В Немане полицейские задержали ранее судимого 37-летнего местного жителя, подозреваемого в краже 25 000 рублей у своей бабушки. Об этом сообщила пресс-служба регионального УМВД.

По данным полиции, злоумышленник пришел в гости к 85-летней пенсионерке, сообщив, что желает помочь по хозяйству. Мужчина взял тряпку и принялся вытирать пыль, что удивило пожилую женщину, ведь раньше внук никогда не предлагал ей помощь по дому. Однако целью подозреваемого была вовсе не уборка, а бабушкины сбережения, которые она хранила в шкатулке. Злоумышленник незаметно похитил деньги, после чего попрощался и ушел. Кража была обнаружена потерпевшей лишь через несколько дней, когда она собралась в магазин.

Полицейские попросили пенсионерку и выяснили, что, кроме внука, к ней в гости никто не заходил. Стражи порядка задержали мужчину и доставили в отдел полиции, где он дал признательные показания. В отношении него следователи полиции возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктом «в» части 2 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража, совершенная с причинением значительного ущерба гражданину». Санкция статьи включает наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.