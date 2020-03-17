В Калининграде парни с ножом напали на подростка и разбили об асфальт его мобильник

В Калининградской области сотрудники вневедомственной охраны задержали группу злоумышленников, которые совершили нападение на подростка. Об этом сообщила пресс-служба Росгвардии.

Росгвардейцы получили сообщение о том, что на Аллее Смелых группа неизвестных молодых людей совершила разбойное нападение на подростка.

Потерпевший рассказал, что на него напали шесть молодых людей и, угрожая ножом, забрали у него мобильный телефон, разбили его об асфальт и скрылись. Подросток сразу же обратился в правоохранительные органы.

Осматривая близлежащую территорию, сотрудники Росгвардии заметили у дома 66 по улице Машиностроительной группу молодых людей, похожих по приметам на разыскиваемых хулиганов. Увидев патрульный автомобиль, злоумышленники попытались скрыться. Однако правоохранителям удалось их задержать.

Правонарушителей передали сотрудникам полиции для дальнейшего разбирательства.