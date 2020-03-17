Калининградец требует 300 тысяч компенсации за падение на лестнице супермаркета

Калининградец, повредивший ногу в результате падения на лестнице супермаркета, намерен отсудить у торговой сети 300 тысяч рублей компенсации морального вреда. Об этом сообщила пресс-служба Ленинградского районного суда.

В обоснование требований истец указал, что в сентябре 2019 года он совершал покупки в одном из супермаркетов торговой сети ответчика. Спускаясь по лестнице, он подвернул ногу и упал из-за отсутствия на ступенях облицовочной плитки. В результате мужчина сломал стопу.

Направленная в адрес ответчика претензия была оставлена без ответа. Между тем покупатель полагает, что травма была получена им по вине ответчика, и просит взыскать компенсацию причиненного морального вреда в размере 300 000 рублей. Судебное заседание назначено на 15 апреля 2020 года.