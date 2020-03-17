УМВД: калининградец украл из магазина пиво, а через час вернулся за «добавкой»

УМВД: калининградец украл из магазина пиво, а через час вернулся за «добавкой»
Виталий Невар / Новый Калининград
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В Калининграде полицейские задержали любителя пива, за час дважды ограбившего магазин. Об этом сообщила пресс-служба регионального УМВД.

В дежурную часть поступило сообщение от продавца продуктового магазина, который сообщил, что неизвестный мужчина похитил пиво.

На место происшествия незамедлительно прибыли сотрудники полиции, однако к этому моменту злоумышленник уже успел скрыться. Потерпевший сообщил, что мужчина зашел в магазин и взял из холодильника спиртосодержащий напиток, после чего выбежал, не расплатившись.

Спустя час после инцидента подозреваемый вновь повторил свою преступную схему. Однако полицейские, успели задержать мужчину, когда тот уже находился на пороге своего подъезда. Выяснилось, что злоумышленник проживал в соседнем доме.

В отношении задержанного возбуждены уголовные дела по признакам состава преступления, предусмотренного частью 1 статьи 161 Уголовного кодекса Российской Федерации «Грабёж». Максимальная санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до четырёх лет.

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