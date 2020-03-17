Калининградец открыто выносил технику из магазинов. Его принимали за покупателя (видео)

Сотрудниками уголовного розыска в Калининграде установлена личность подозреваемого в кражах из магазинов бытовой техники. По версии полицейских, 38-летний калининградец причастен к 10 эпизодам хищений имущества в областном центре. Об этом сообщила пресс-служба регионального УМВД.

Злоумышленник заходил в крупные торговые центры и выжидал момент, когда менеджеры отвлекались на других покупателей. Подозреваемый брал с полки товар и выходил с ним из торгового зала, делая вид, что только что его приобрел. Особенную любовь похититель испытывал к плазменным телевизорам. Чем больше по размеру был объект хищения, тем легче злоумышленнику было его вынести. Никому из очевидцев даже в голову не могло прийти, что прилично одетый мужчина с большой коробкой в руках на самом деле не покупатель, а подозреваемый в серии краж.

Полицейские установили местонахождение злоумышленника и доставили его в дежурную часть. Оказалось, что похищенные телевизоры он продавал, а вырученные деньги тратил на отдых. В настоящее время в отношении подозреваемого возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных статьей 158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража».

Полицейские разыскивают имущество, которое успел сбыть задержанный. Расследование продолжается.