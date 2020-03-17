Житель Неманского района попросил у приятеля электрошокер, ударил его током и убежал

В Неманском районе сельчанин украл у друга фонарик-электрошокер, ударив приятеля током. Ущерб составил 200 рублей, сообщает пресс-служба УМВД.

Инцидент произошел в поселке Фадеево. Мужчины вместе выпивали, после чего потерпевший рассказал знакомому о том, что приобрел фонарик-электрошокер. С помощью прибора он намеревался ночью добираться домой по неосвещенному посёлку и отпугивать бездомных собак. Злоумышленник попросил посмотреть на покупку. Однако как только фонарик попал ему в руки, он ударил электрошокером хозяина и убежал.

Потерпевший обратился в полицию, после чего его приятель был задержан. Выяснилось, что тот успел продать прибор за 200 рублей.

Против задержанного возбуждено уголовное дело. Ему грозит до 4 лет лишения свободы.