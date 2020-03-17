На Приморском кольце рядом произошли сразу три аварии (фото)

Днем во вторник на одном участке Приморского кольца с небольшой разницей во времени произошли сразу три аварии. Об этом корреспонденту «Нового Калининграда» сообщили в отделе пропаганды ГИБДД. Никто не пострадал.

Аварии случились на отрезке между поворотом Храброво и Калининградом. В 13.45 автомобиль марки «Фольксваген» врезался «Рено», который остановился на трассе из-за технической поломки.

В 13.55 водитель «Шевроле» проехал место этого ДТП и сразу врезался в дорожное ограждение. Он пояснил инспекторам, что выбрал небезопасную скорость. Водитель «Шевроле» выставил знак аварийной остановки.

В 14.15 в Шевроле врезалась «Шкода». Её водитель также пояснил, что выбрал небезопасный скоростной режим.

Фото очевидцев