В Янтарном сгорел православный лагерь, закрытый из-за проблем с пожарной безопасностью (видео)

В Янтарном сгорели помещения православного лагеря (слета), закрытого в том числе из-за проблем с пожарной безопасностью. Об этом сообщил в своем фейсбуке во вторник, 17 марта, глава администрации городского округа Алексей Заливатский.
«Помните летом детский лагерь за несоблюдение норм пожарной безопасности в храме в Янтарном закрывали... много обсуждений было. Так он сгорел», — написал Заливатский.Лагерь был закрыт в августе прошлого года. В калининградской епархии РПЦ его называли «слетом», поскольку смена в нем длилась не более 21 дня.
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