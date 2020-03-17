В Янтарном сгорел православный лагерь, закрытый из-за проблем с пожарной безопасностью (видео)

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В Янтарном сгорели помещения православного лагеря (слета), закрытого в том числе из-за проблем с пожарной безопасностью. Об этом сообщил в своем фейсбуке во вторник, 17 марта, глава администрации городского округа Алексей Заливатский.

«Помните летом детский лагерь за несоблюдение норм пожарной безопасности в храме в Янтарном закрывали... много обсуждений было. Так он сгорел», — написал Заливатский.

Лагерь был закрыт в августе прошлого года. В калининградской епархии РПЦ его называли «слетом», поскольку смена в нем длилась не более 21 дня.

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