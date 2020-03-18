Калининградец получил удар ножом, признавшись соседу, что встречается с его женщиной

В Калининграде задержан местный житель, ранивший ножом соседа. Об этом сообщила пресс-служба УМВД области.

В полицию поступило сообщение из больницы, что к ним в хирургическое отделение был доставлен 34-летний местный житель с грудным ножевым ранением. Медики расценили полученные телесные повреждения как тяжкий вред здоровью.

Полицейские установили, что травмы пострадавший получил у себя в квартире. Мужчина пригласил в гости соседа, предложив ему распить алкогольную продукцию. В ходе застолья хозяин признался гостю, что, когда тот отсутствует дома, он приходит в гости к его сожительнице и в ближайшее время они планируют пожениться. В порыве ревности подозреваемый схватил нож и ударил мужчину в грудь, после чего вышел из квартиры. Истекающий кровью горожанин самостоятельно вызвал скорую помощь.

Сотрудники полиции опросили пострадавшего, изъяли столовый нож со следами пальцев рук подозреваемого, после чего задержали его и доставили в отдел полиции. В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 111 Уголовного кодекса Российской Федерации «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью» Максимальная санкция статьи — лишение свободы на срок до 10 лет.