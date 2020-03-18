Житель Пионерского украл с витрины салона связи два мобильника и 4 планшета

В Пионерском полицейские задержали местного жителя, обокравшего салон связи. Об этом сообщила пресс-служба регионального УМВД,

В отдел полиции обратился продавец салона сотовой связи, который сообщил, что неустановленное лицо путём свободного доступа с витрины похитило два мобильных телефона и четыре планшетных компьютера. Ущерб составил 30 000 рублей.

Сотрудники уголовного розыска провели комплекс оперативно-розыскных мероприятий, в ходе которых установили личность подозреваемого. Им оказался 30-летний местный житель. Часть имущества изъята и возвращена владельцу.

В отношении ранее судимого мужчины возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража». Максимальная санкция данной статьи — лишение свободы сроком до 2 лет.