Житель Пионерского лишился в казино в Куликово наручных часов и телефона

Житель Пионерского лишился в казино в Куликово наручных часов и телефона
Виталий Невар / Новый Калининград
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Полицейские раскрыли кражу имущества у посетителя казино в Куликово. Об этом сообщила пресс-служба регионального УМВД.

В дежурную часть ОМВД России по Зеленоградскому району обратился с заявлением о краже 35-летний житель Пионерского, который сообщил, что во время посещения казино в посёлке Куликово неизвестные похитили у него наручные часы и мобильный телефон.

Сам заявитель не смог дать никаких конкретных примет подозреваемых. Помог опрос работников игорного заведения и свидетелей. После просмотра записей с камер видеонаблюдения казино сотрудники уголовного розыска вышли на след подозреваемого. Им оказался 41-летний житель областного центра, ранее неоднократно судимый. В ходе обыска у него по месту жительства похищенное имущество было обнаружено и изъято.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 158 УК РФ «Кража», максимальная санкция которой предусматривает до двух лет лишения свободы.

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