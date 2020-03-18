Получившая по голове поленом жительница области заявила на свою обидчицу в полицию

Получившая по голове поленом жительница области заявила на свою обидчицу в полицию
Виталий Невар / Новый Калининград
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Жительница Черняховска попала под статью после ссоры с подругой. Об этом сообщила пресс-служба УМВД области.

В полицию с заявлением обратилась местная жительница, которая сообщила, что знакомая нанесла ей телесные повреждения.

Стражи порядка выяснили, что инцидент произошел во время распития женщинами алкогольных напитков. Злоумышленница растапливала печку, когда между ней и гостьей началась ссора. В разгаре конфликта хозяйка схватила полено и ударила горожанку по голове.

Пострадавшая обратилась за медицинской помощью в больницу, где медики расценили полученную травму как легкий вред здоровью.

В отношении злоумышленницы дознаватели полиции возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 115 Уголовного кодекса Российской Федерации «Умышленное причинение легкого вреда здоровью». Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет.

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