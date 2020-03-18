Укравший золотую цепочку калининградец жил в лесу в шалаше, скрываясь от полиции

Калининградец, ограбивший приятеля, несколько дней жил в лесу в шалаше, чтобы его не поймали полицейские. Об этом сообщила пресс-служба регионального УМВД.

В полицию поступило заявление от местного жителя, который сообщил, что его знакомый похитил у него золотую цепочку стоимостью 30 000 рублей.

По предварительным данным, мужчина совершил преступление после совместного с потерпевшим распития алкоголя. Вернувшись домой, владелец цепочки не закрыл за собой дверь и лег спать. Злоумышленник, пробравшись в его квартиру, пытался снять с шеи украшение. Однако хозяин проснулся, и тогда мужчина просто сорвал украшение и убежал. Попытка догнать грабителя не удалась.

Полицейские выяснили у калининградца, где проживает злоумышленник, и установили наблюдение за его жилищем. Однако, как выяснилось позднее, подозреваемый, чтобы его не поймали, несколько дней жил в шалаше, который построил в лесу.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 2 статьи 161 Уголовного кодекса Российской Федерации «Грабёж». Максимальная санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до четырёх лет.