В двух исправительных колониях региона заключенных не обеспечили одеждой

В исправительных колониях Калининградской области выявлены нарушения по обеспечению заключенных одеждой. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Калининградской области.

В ходе проверки выявлены нарушения, совершенные администрациями ФКУ ИК — 9 и ФКУ ИК — 13. Осужденных, отбывающих наказание в этих исправительных учреждениях, не в полном объеме обеспечили одеждой установленного образца.

В июне 2019 года в адрес начальников ИК—9 и ИК-13 были отправлены представления об устранении выявленных нарушений. Администрации признали их обоснованными, но нарушения так и не устранили. В связи с этим прокурор обратился в суд. Судья удовлетворил заявленные требования, однако решение в законную силу не вступило.