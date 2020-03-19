Сотрудник автосервиса угнал машину жительницы Калининграда. Она нашла его в соцсети

Сотрудник автосервиса угнал машину жительницы Калининграда. Она нашла его в соцсети
Виталий Невар / Новый Калининград
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В областном центре сотрудника автосервиса подозревают в похищении автомобиля. Об этом «Новому Калининграду» сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

В полицию обратилась местная жительница и заявила, что механик автосервиса присвоил её машину. Как выяснили полицейские, женщина пригнала автомобиль для ремонта, однако, вернувшись, узнала, что сотрудник предприятия уехал на её машине. Оказалось, что он не является механиком, а за небольшую плату занимался накачиванием колёс.

«Подозреваемый снял государственные регистрационные знаки с автотранспорта, чтобы не попасться на камеры видеонаблюдения. Во время поездки мужчина совершил дорожно-транспортное происшествие, в результате которого машина не подлежала восстановлению», — сообщили в ведомстве.

Впоследствии женщина увидела фотографию сотрудника сервиса в социальной сети. «Владелица машины прочитала новость, что в городе был остановлен пьяный мужчина на угнанном автомобиле, и узнала в задержанном личность подозреваемого», — добавили в полиции.

Мужчина дал признательные показания и пояснил, что продал автомобиль на запчасти. В отношении калининградца возбудили дело по части 2 статьи 160 УК РФ — «Присвоение или растрата, совершённое с причинением значительного ущерба гражданину». Жителю города грозит до двух лет колонии.

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