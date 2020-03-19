На старой зеленоградской трассе перевернулся песковоз (фото)

На старой зеленоградской трассе в четверг после столкновения с микроавтобусом перевернулся песковоз. Об этом сообщают участники сообщества калининградских автомобилистов «ВКонтакте».

Авария произошла в районе пос. Коврово. «Бусик на второстепенную поворачивал. Самосвал несся не меньше 80. Пытался от удара уйти, но не вышло. Хорошо не придавил никого», — пишут в социальной сети свидетели аварии.

В результате песок из кузова перевернувшегося грузовика высыпался на трассу. Перекрыта полоса, объехать грузовик можно только по встречной. Движение в районе места ДТП затруднено. По данным свидетелей, никто не пострадал.