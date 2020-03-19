В Черняховске задержали рецидивиста, нападавшего по вечерам на женщин

В Черняховске задержали рецидивиста, нападавшего по вечерам на женщин
Виталий Невар / Новый Калининград
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Полиция Черняховска задержала 31-летнего местного жителя по подозрению в трех уличных нападениях на женщин. Об этом корреспонденту «Нового Калининграда» в четверг, 19 марта, сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

По данным полиции, во всех случаях мужчина действовал по одной схеме: выходил на улицу вечером, высматривал одинокую женщину, шел за ней, затем подбегал, вырывал из рук сумку и скрывался с добычей. В начале февраля на улице Железнодорожной он похитил сумку у 58-летней женщины, ущерб составил 4,7 тыс. рублей. 7 марта подозреваемый отобрал сумку с паспортом и 1,5 тыс. рублей у 18-летней девушки. Еще одно похожее преступление мужчина совершил в 2019 году.

В каждом случае грабитель менял одежду и прятал лицо под капюшоном, а также старался не попадать под объективы уличных камер. Часть похищенного полицейские нашли дома у задержанного. Расследование продолжается, подозреваемого проверяют на причастность к другим грабежам.

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