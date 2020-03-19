Опубликовано видео момента ДТП с перевернувшимся песковозом (видео)

В группе «ВКонтакте» «Сообщество автомобилистов Калининграда и области» опубликовали видео момента ДТП с микроавтобусом и песковозом. Оно снято видеорегистратором авто, ехавшего сзади.

На записи видно, как микроавтобус останавливается перед перекрестком и собирается повернуть направо. В этот момент в него врезается ехавший сзади песковоз. Водитель грузовика пытался уйти от столкновения, но не смог.

Напомним, авария произошла в четверг на старой зеленоградской трассе. По предварительной информации, никто серьезно не пострадал.