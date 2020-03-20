В Зеленоградске мужчина сломал фонарь. За информацию о вандале обещают награду (видео)

Власти Зеленоградска просят распознать мужчину, сломавшего в сквере «Королевы Луизы» столб с фонарем. Об этом сообщается на сайте местной администрации.
Инцидент произошел в минувшую субботу, 14 марта, в 18:20. Его зафиксировала видеокамера системы «Безопасный город». Задержать гражданина вандала пока не удалось. За информацию о нарушителе информацию, которая поможет найти злоумышленника, назначено вознаграждение в размере 50 тыс. рублей.
Власти Зеленоградска просят распознать мужчину, сломавшего в сквере «Королевы Луизы» столб с фонарем. Об этом сообщается на сайте местной администрации.
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