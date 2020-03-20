Пьяный житель Черняховска угнал авто приятеля и после погони с ДПС угодил в кювет

В Черняховске пьяный мужчина угнал у друга автомобиль, чтобы покататься. Остановить его удалось только после преследования ДТП. Об этом сообщила пресс-служба УМВД России по Калининградской области.

Сообщается, что заявление об угоне «Фольксвагена Пассата» поступило 17 марта 2020 года. В тот же день, около 21:30 сотрудники ДПС обнаружили угнанную машину, движущуюся в направлении поселка Маевка. Экипаж на патрульном автомобиле начал преследование. Водителю неоднократно предъявляли требования об остановке с помощью громкоговорящего устройства.

Шофер угнанного авто не справился с управлением, и на 21 километре трассы «Ульяно — Маевка — Высокое» съехал в придорожный кювет. В результате ДТП никто не пострадал. За рулем автомобиля оказался 29-летний житель Черняховска. Он прошел процедуру освидетельствования, которая подтвердила наличие алкоголя в крови.

Мужчина был доставлен в дежурную часть. В ходе разбирательства выяснилось, что ранее он выпивал в компании приятеля. Когда знакомый пошёл спать, подозреваемый решил взять его автомобиль и отправился кататься по городу.

Задержанному грозит до 5 лет лишения свободы.