Пьяный житель Черняховска угнал авто приятеля и после погони с ДПС угодил в кювет

Пьяный житель Черняховска угнал авто приятеля и после погони с ДПС угодил в кювет
Виталий Невар / Новый Калининград
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В Черняховске пьяный мужчина угнал у друга автомобиль, чтобы покататься. Остановить его удалось только после преследования ДТП. Об этом сообщила пресс-служба УМВД России по Калининградской области.

Сообщается, что заявление об угоне «Фольксвагена Пассата» поступило 17 марта 2020 года. В тот же день, около 21:30 сотрудники ДПС обнаружили угнанную машину, движущуюся в направлении поселка Маевка. Экипаж на патрульном автомобиле начал преследование. Водителю неоднократно предъявляли требования об остановке с помощью громкоговорящего устройства.

Шофер угнанного авто не справился с управлением, и на 21 километре трассы «Ульяно — Маевка — Высокое» съехал в придорожный кювет. В результате ДТП никто не пострадал. За рулем автомобиля оказался 29-летний житель Черняховска. Он прошел процедуру освидетельствования, которая подтвердила наличие алкоголя в крови.

Мужчина был доставлен в дежурную часть. В ходе разбирательства выяснилось, что ранее он выпивал в компании приятеля. Когда знакомый пошёл спать, подозреваемый решил взять его автомобиль и отправился кататься по городу.

Задержанному грозит до 5 лет лишения свободы.

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