Под Неманом задержали пьяного пенсионера на «Ауди» (видео)

В Неманском районе инспекторы ГИБДД задержали 65-летнего мужчину за пьяную езду. Об этом корреспонденту «Нового Калининграда» в пятницу, 20 марта, сообщили в отделе пропаганды ГИБДД.

Инспекторы остановили «Ауди 100», при общении с водителем им стало понятно, что мужчина нетрезв. Пенсионер утверждал, что пил накануне, а в тот день — только кофе и кефир.

Алкотестер показал, что в выдыхаемом мужчиной воздухе содержится алкоголь в количестве 0,849 мг/л при допустимом значении в 0,16. Мужчине грозит штраф в 30 тыс. рублей и лишение права на срок от 1,5 до 2 лет.