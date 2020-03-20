Жительница Немана убила знакомого и заставила свидетелей вынести и сжечь тело

Неманским городским прокурором поддержано гособвинение в отношении 32-летней женщины, обвиняемой в убийстве. Женщину приговорили к 9 годам лишения свободы. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры.

Судом установлено, что в апреле 2019 года у себя дома находившаяся в состоянии алкогольного опьянения женщина из неприязни ударила знакомого кулаками в область правой и левой щеки, отчего он упал на пол. После этого она нанесла лежащему на полу мужчине порядка 6 ударов в область груди, затем не менее 2 раз прыгнула на потерпевшего ногами в область груди и живота. После чего сходила за ножом, вернулась в комнату и нанесла своей жертве не менее 5 ударов в шею. От полученных телесных повреждений потерпевший скончался на месте преступления.

Из общего коридора жилого дома женщина принесла ковер и при помощи других лиц, которым угрожала, завернула в него тело. Затем труп по указанию подсудимой оттащили в сторону спуска к реке Неман и подожгли.

Несмотря на то, что подсудимая в судебном заседании вину не признала, суд согласился с мнением государственного обвинителя о том, что действия подсудимой по отношению к потерпевшему носили осмысленный, умышленный и целенаправленный характер, направленный на причинение смерти.

За совершенное преступление назначено наказание 9 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.