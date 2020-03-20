8-летний калининградец врезался в ехавшую «Киа» перебегая дорогу (видео)

На ул. Богдана Хмельницкого в Калининграде в результате ДТП пострадал 8-летний мальчик. Об этом в своем Instagram сообщает областная Госавтоинспекция.



Авария произошла около 16.00 в пятницу, 20 марта. Предварительно установлено, что ребенок перебегал дорогу в неположенном месте и ударился в дверь проезжающего автомобиля марки «Киа» под управлением 33-летнего водителя.

Водитель авто рассказал инспекторам, что двигался с небольшой скоростью, отвлекся на включивший поворотник «Фольксваген» и услышал удар в боковую дверь. «Я посмотрел в зеркало — оно свернуто. Выхожу — вижу на обочине мальчик кричит, плачет», — рассказал водитель.

Ребенка увезли в детскую областную больницу на обследование.