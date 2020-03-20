8-летний калининградец врезался в ехавшую «Киа» перебегая дорогу (видео)

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На ул. Богдана Хмельницкого в Калининграде в результате ДТП пострадал 8-летний мальчик. Об этом в своем Instagram сообщает областная Госавтоинспекция.

Авария произошла около 16.00 в пятницу, 20 марта. Предварительно установлено, что ребенок перебегал дорогу в неположенном месте и ударился в дверь проезжающего автомобиля марки «Киа» под управлением 33-летнего водителя.

Водитель авто рассказал инспекторам, что двигался с небольшой скоростью, отвлекся на включивший поворотник «Фольксваген» и услышал удар в боковую дверь. «Я посмотрел в зеркало — оно свернуто. Выхожу — вижу на обочине мальчик кричит, плачет», — рассказал водитель.

Ребенка увезли в детскую областную больницу на обследование.

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Сегодня 20 марта 2020 года около 16 часов 00 минут в городе Калининграде по улице Богдана Хмельницкого двигался автомобиль «Киа» под управлением 33-летнего водителя, который совершил наезд на 8-летнего мальчика, перебегавшего проезжую часть вне пешеходного перехода. Предварительно установлено, что ребенок перебегая дорогу, ударился в дверь проезжающего автомобиля. На место происшествия прибыл экипаж ГИБДД и скорая медицинская помощь. Пострадавший с телесными повреждениями был госпитализирован в детскую областную больницу на обследование. По факту ДТП ГИБДД проводит проверку, устанавливаются обстоятельства произошедшего. Госавтоинспекция Калининградской области призывает родителей ежедневно объяснять детям о правилах перехода проезжей части! Следует проводить с детьми «минутки безопасности», напоминая основы безопасного поведения на дороге. Школьники должны знать, что прежде чем перейти проезжую часть, необходимо убедиться в безопасности и переходить только по пешеходным переходам. Уважаемые водители, будьте предельно внимательными и сбавляйте скорость вблизи пешеходного перехода! Соблюдайте ПДД, не торопитесь, смотрите по сторонам, помните, что наша жизнь и здоровье в первую очередь зависит от нас самих. #ГИБДД39 #Калининград#Безопасныйпереход #Переход #Смотри

Публикация от УГИБДД Калининградской области (@gibdd39)


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