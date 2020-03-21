Житель Взморья повалил дочь на землю и начал душить

Полиция задержала 58-летнего жителя посёлка Взморье, который угрожал убийством своей дочери-подростку. Об этом корреспонденту «Нового Калининграда» сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

Мужчина систематически злоупотребляет спиртным и 18 марта в очередной раз пришел домой пьяным. На пороге отца встретила 13-летняя дочь и стала высказывать претензии по поводу его состояния.

Мужчина решил наказать дочь, повалил её на землю и стал душить, угрожая убийством. Тётя ребенка остановила его и немедленно вызвала полицию.

Отца и мать подростка привлекли к административной ответственности. Подозреваемый вину признал полностью, против него возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 119 УК РФ «Угроза убийством».