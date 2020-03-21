На Восточной эстакаде «Фольксваген» сбил пешехода-нарушителя (фото)

На Восточной эстакаде в областном центре под колесами легкового авто марки «Фольксваген» пострадал 28-летний мужчина. Об этом корреспонденту «Нового Калининграда» в субботу, 21 марта, сообщили в пресс-службе регионального УМВД.
Авария произошла в 21.19 в пятницу на Восточной эстакаде. В направлении улицы Ялтинской ехал «Фольксваген» под управлением 37-летнего водителя. 28-летний мужчина вышел на дорогу в неположенном месте перед двигавшейся иномаркой. Пострадавший госпитализирован с травмами.
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