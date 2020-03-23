В Гвардейске школы установили незаконные требования к одежде и внешнему виду учеников

В Гвардейске школы установили незаконные требования к одежде и внешнему виду учеников
Виталий Невар / Новый Калининград
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Прокуратура признала незаконными требования нескольких школ Гвардейского района к внешнему виду и одежде учеников. Информацию об этом в понедельник, 23 марта, опубликовала пресс-служба ведомства.

Согласно законодательству, общеобразовательные организации могут устанавливать требования к общему виду, цвету, фасону и видам формы учеников. Также школы могут определять правила ношения одежды и использование знаков отличия. Однако локальные акты школы № 2 и Зоринской школы запрещали учащимся без установленной формы посещать уроки.

Результатами проверки стали 2 протеста, которые на данный момент рассмотрены и удовлетворены. Уточняется, что локальные правовые акты образовательных учреждений Гвардейского района приведены в соответствие действующему законодательству.


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