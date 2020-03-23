Братья из Нестерова слили бензин из автомобиля мужчины, у которого покупали сено

Братья из Нестерова слили бензин из автомобиля мужчины, у которого покупали сено
Виталий Невар / Новый Калининград
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В Нестерове полиция задержала двух мужчин, которые слили 20 литров бензина из «Ауди» местного жителя. Об этом сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

По информации ведомства, инцидент произошел в районе поселка Токаревка, где была припаркована иномарка пострадавшего горожанина. Два брата знали, где житель области обычно оставляет свой автомобиль, поскольку до этого покупали у мужчины сено. Позже выяснилось, что похищенным топливом преступники заправили собственную машину.

По данному факту возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 158 УК РФ «Кража». В настоящее время полицейские проверяют задержанных жителей области на причастность к совершению аналогичных преступлений на территории района.

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