Братья из Нестерова слили бензин из автомобиля мужчины, у которого покупали сено

В Нестерове полиция задержала двух мужчин, которые слили 20 литров бензина из «Ауди» местного жителя. Об этом сообщили в пресс-службе регионального УМВД.



По информации ведомства, инцидент произошел в районе поселка Токаревка, где была припаркована иномарка пострадавшего горожанина. Два брата знали, где житель области обычно оставляет свой автомобиль, поскольку до этого покупали у мужчины сено. Позже выяснилось, что похищенным топливом преступники заправили собственную машину.

По данному факту возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 158 УК РФ «Кража». В настоящее время полицейские проверяют задержанных жителей области на причастность к совершению аналогичных преступлений на территории района.