Следствие ищет свидетелей аварии, в результате которой погибла 11-летняя девочка (фото)

Следствие ищет свидетелей аварии, в результате которой погибла 11-летняя девочка (фото)
Фото - пресс-служба УМВД России по Калининградской области
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Следствие устанавливает возможных свидетелей аварии, в результате которой погибла 11-летняя девочка. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Напомним, ДТП случилось 25 января 2020 года в районе 18:25 вечера. Водитель марки «Ауди-80» двигался по проспекту Победы в сторону выезда из города, однако на «зебре» за поворотом к пос. Прегольскому он не уступил дорогу пешеходам и наехал на 44-летнюю женщину и ее 11-летнюю дочь. Позже медики констатировали смерть ребенка, а женщину в тяжелом состоянии госпитализировали.

Просьба к возможным очевидцам и свидетелям ДТП оказать содействие следствию и сообщить имеющуюся информацию по телефону: 8 909 786 00 04.


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