Его товарищ развернулся и уехал: очевидец рассказал о ДТП с пьяным мотоциклистом

Его товарищ развернулся и уехал: очевидец рассказал о ДТП с пьяным мотоциклистом
Скриншот видео ГИБДД
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За мотоциклистом, попавшим в ДТП на Острове, ехал его приятель. Увидев, как товарищ разбился, он развернулся и уехал. Об этом инспекторам ГИБДД рассказал товарищ пострадавшего. Видео с места аварии в понедельник опубликовано на страничке региональной Госавтоинспекции «ВКонтакте».

«Мотоциклист двигался со стороны Второй эстакады по Парадной набережной, совершил наезд на бордюр с высокой скоростью. Мотоциклист упал с мотоцикла и влетел в столб. Каска отскочила, и он лег. За ним двигался его товарищ, как я понимаю, на черном мотоцикле. Он развернулся, поднял мотоцикл, потому что мотоцикл лежал на сплошной линии. Подъехал, посмотрел, что он не двигается, и на полной скорости уехал обратно. Визуально в состоянии алкогольного опьянения были оба, потому что сам мотоциклист, который второй был, не разбился, не упал, у него речь немножко с дефектами была», — пояснил свидетель.

Авария произошла днем в воскресенье. 31-летний водитель мотоцикла «Хонда» не справился с управлением, наехал на бордюрный камень и опрокинулся. Водитель получил травмы и был доставлен в больницу. В ходе проверки установлено, что пострадавший не имел права управлять мотоциклом и в момент ДТП имел признаки алкогольного опьянения. От прохождения освидетельствования мужчина отказался. Он привлечен к административной ответственности.


Видео региональной Госавтоинспекции

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