Калининградец пытался скрыться от росгвардейцев на угнанном велосипеде

В Калининграде росгвардейцы задержали подозреваемого в открытом хищении велосипеда. Об этом сообщила пресс-служба Росгвардии.

Находясь на маршруте патрулирования, наряд вневедомственной охраны получил сообщение от дежурного о том, что на одной из улиц областного центра неизвестный открыто похитил у 20-летнего калининградца велосипед. Также группе задержания сообщили приметы предполагаемого преступника.

Работая по горячим следам, наряд вневедомственной охраны увидел около соседнего дома мужчину, который ехал на велосипеде, схожем по приметам и описанию с похищенным.

Заметив патрульный автомобиль, гражданин увеличил скорость и попытался скрыться, но был остановлен и задержан сотрудниками Росгвардии по подозрению в краже. Злоумышленник был передан сотрудникам полиции для дальнейшего разбирательства.