Калининградец пытался скрыться от росгвардейцев на угнанном велосипеде

Калининградец пытался скрыться от росгвардейцев на угнанном велосипеде
Виталий Невар / Новый Калининград
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В Калининграде росгвардейцы задержали подозреваемого в открытом хищении велосипеда. Об этом сообщила пресс-служба Росгвардии. 

Находясь на маршруте патрулирования, наряд вневедомственной охраны получил сообщение от дежурного о том, что на одной из улиц областного центра неизвестный открыто похитил у 20-летнего калининградца велосипед. Также группе задержания сообщили приметы предполагаемого преступника.

Работая по горячим следам, наряд вневедомственной охраны увидел около соседнего дома мужчину, который ехал на велосипеде, схожем по приметам и описанию с похищенным.

Заметив патрульный автомобиль, гражданин увеличил скорость и попытался скрыться, но был остановлен и задержан сотрудниками Росгвардии по подозрению в краже. Злоумышленник был передан сотрудникам полиции для дальнейшего разбирательства.

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