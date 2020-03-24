В Калининграде задержали квартирного вора с только что украденным телевизором в руках

В Калининграде задержали квартирного вора с только что украденным телевизором в руках
Виталий Невар / Новый Калининград
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В Калининграде задержали 30-летнего местного жителя, пытавшегося вынести из квартиры только что украденный телевизор. Об этом сообщает пресс-служба областного УМВД.

По информации ведомства, инцидент произошел в одном из домов на проспекте Победы. Горожанин зашел в подъезд и попытался выбить ногами дверь одной из квартир. На место происшествия прибыли сотрудники полиции, которые заметили в подъезде мужчину с телевизором в руках. Когда калининградец не смог предоставить документы на технику, его задержали.

Позже выяснилось, что мужчина уже имел судимость и нигде не работал. Поскольку он был знаком с хозяином взломанной квартиры, то смог выбрать время, чтобы выбить дверь и проникнуть внутрь.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктом «а» части 3 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража, совершённая с незаконным проникновением в жилище». Санкция статьи предусматривает до 6 лет лишения свободы.


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