В Калининграде завели дело на мужчину, дважды выстрелившего из «травмата» в коллегу

В Калининграде завели дело на мужчину, дважды выстрелившего из «травмата» в коллегу
Виталий Невар / Новый Калининград
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В Калининграде полицейские возбудили уголовное дело в отношении 40-летнего горожанина, который дважды выстрелил из травматического пистолета в своего оппонента, сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

Инцидент произошел в конце февраля. Ранним утром на одной из парковок, расположенной на ул. Туруханской, начали ссориться два водителя логистической компании. В ходе конфликта подозреваемый достал оружие, из которого дважды выстрелил в своего коллегу. В результате 28-летний мужчина получил ранения правого бедра и ягодицы.

Стрелявший калининградец стал фигурантом уголовного дела по статье 115 Уголовного кодекса Российской Федерации «Умышленное причинение лёгкого вреда здоровью». Максимальная санкция указанной статьи предусматривает до двух лет лишения свободы.


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