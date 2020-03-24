Собственника сгоревшего в Кемерово ТЦ экстрадировали из Польши в Калининград

Собственника сгоревшего в Кемерово ТЦ экстрадировали из Польши в Калининград
Виталий Невар / Новый Калининград
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Собственника сгоревшего в Кемерово торгового центра «Зимняя вишня» экстрадировали из Польши в Калининград и поместили на карантин. Об этом во вторник, 24 марта, сообщается на сайте Следственного комитета РФ.

Как отмечается в релизе, обвиняемого в даче взятки Вячеслава Вишневского 6 марта 2019 года задержали в Польше. В начале марта 2020 года Минюст страны решил выдать задержанного компетентным органам РФ.

«Сегодня состоялась передача обвиняемого сотрудникам УФСИН России по Калининградской области, — говорится в сообщении. — В связи со сложившейся эпидемиологической ситуацией Вишневский помещен на 14-дневный карантин в один из следственных изоляторов Калининграда. Также карантин пройдут сотрудники УФСИН и других ведомств, контактировавшие с обвиняемым при его транспортировке».

По данным следствия, в 2013-2014 годах Вишневский дал взятку в размере 7 млн руб. начальнику инспекции государственного строительного надзора Кемеровской области Танзилие Комковой и другим ее соучастникам. Это позволило бизнесмену реконструировать торговый центр без разрешения на строительство, нарушив утвержденный проект, который предусматривал установку автоматических систем пожаротушения на всех этажах здания. Сама Комкова проигнорировала нарушения. В 2018 году в ТЦ произошел пожар, в котором погибли 60 человек.

Вишневский был объявлен в международный розыск. Установлено, что он продолжил свой строительный бизнес в Испании и приобрел дорогостоящее имущество. Для возмещения причиненного следствие инициировало арест принадлежащих Вишневскому и его материи земельных участков, жилых домов, квартир, коммерческой недвижимости в России и Испании.

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