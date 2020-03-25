Нестеровец попал под статью за избиение соперника, у которого ранее увел жену

Нестеровец попал под статью за избиение соперника, у которого ранее увел жену
Виталий Невар / Новый Калининград
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46-летний житель Нестерова жестоко избил мужчину и попал под уголовную статью. Об этом сообщила пресс-служба регионального УМВД.

Как установили участковые уполномоченные полиции, 22 февраля возле дома подозреваемого у него произошла ссора с 38-летним местным жителем. В результате начавшейся драки оппонент несколько раз ударил руками и ногами потерпевшего по голове и телу. Позднее в больнице врачи обнаружат у мужчины черепно-мозговую травму, несколько сломанных рёбер и другие тяжкие травмы.

По предварительным данным, конфликт между горожанами произошёл из-за того, что от потерпевшего к его обидчику ушла жена.

Следователи отделения полиции по Нестеровскому району возбудили уголовное дело по части 1 статьи 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». Её санкция — лишение свободы на срок до 8 лет.

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