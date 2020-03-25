В Черняховске под колесами авто пострадал 16-летний подросток, выбежавший на дорогу

ГИБДД проводит проверку по факту ДТП с участием несовершеннолетнего пешехода в Черняховском районе. Об этом сообщила пресс-служба регионального УМВД.
По предварительным данным, во вторник в 13 часов в поселке Краснополянское 27–летний водитель «Фольксвагена», двигался по улице Центральной со стороны Гусева в направлении Черняховска, совершил наезд на 16–летнего пешехода, который выбежал на проезжую часть дороги слева направо по ходу движения автомобиля. В результате ДТП пешеход с телесными повреждениями доставлен в медицинское учреждение.
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