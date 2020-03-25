В Калининграде задержали мужчину, приходившего воровать в один и тот же магазин (фото)

В Калининграде задержали мужчину, приходившего воровать в один и тот же магазин (фото)
Фото - пресс-служба Управления Росгвардии по Калининградской области
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Сотрудники Росгвардии задержали калининградца, который неоднократно пытался воровать продукты из одного и того же магазина, сообщили в среду, 25 марта, «Новому Калининграду» в пресс-службе ведомства.

В одном из магазинов на Московском проспекте сработала кнопка тревожной сигнализации. Выяснилось, что причиной стал местный житель, который спрятал несколько товаров на сумму свыше 2 тысяч рублей в тележке и попытался уйти, не оплатив их. При этом за часть товаров горожанин все-таки решил рассчитаться.

Позже мужчину задержали прибывшие на место сотрудники правопорядка. В ходе разбирательств стало известно, что житель города уже приходил в торговую точку за «бесплатными» продуктами. «Гражданин был передан в отдел полиции для дальнейшего разбирательства», — отметили в пресс-службе.


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