Житель Гусева остался без бензопилы после дружеского застолья

Житель Гусева остался без бензопилы после застолья, на которое он пригласил своего приятеля, передает пресс-служба регионального УМВД.



По данным ведомства, пропажу горожанин обнаружил в своей квартире. За день до этого мужчина пригласил в гости товарища, вместе с которым они решили отдохнуть. Во время застолья он выпил слишком много, из-за чего уснул. На утро пострадавший заметил, что из его жилища пропала бензопила. Сумма ущерба составила 4 тысячи рублей.

Позже выяснилось, что строительный инструмент из его квартиры вынес 48-летний приятель, который воспользовался ситуацией. Бензопилу преступник хотел продать, однако сначала отнес ее на хранение знакомому.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьёй 158 УК РФ «Кража», максимальная санкция которой предусматривает до двух лет лишения свободы.