Суд: гурьевчанина, виновного в смерти незнакомца, приговорили к 7 годам заключения

Суд: гурьевчанина, виновного в смерти незнакомца, приговорили к 7 годам заключения
Виталий Невар / Новый Калининград
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Суд приговорил к 7 годам заключения 41-летнего жителя Гурьевска, который забил до смерти поссорившегося с ним незнакомца. Такое решение принял Гурьевский районный суд, сообщили «Новому Калининграду» в его пресс-службе.

Напомним, инцидент произошел в конце сентября прошлого года. Мужчины вместе выпивали на квартире погибшего в поселке Храброво, однако во время застолья жители области начали ссориться. Оказалось, что потерпевший нецензурно высказался о незнакомом госте, что возмутило последнего. Подозреваемый набросился на оппонента и начал бить его ногами и руками, а затем ушел. Мужчина получил не менее 42 ударов по разным частям тела. Позже в правоохранительные органы поступило сообщение от бригады скорой помощи, сообщившей о смерти 31-летнего жителя поселка Храброво. Как отметили тогда медики, смерть наступила в результате травматического шока от множественных ударов по голове и телу.

Суд признал горожанина виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст.111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего). Ему назначили наказание в виде лишения свободы сроком 7 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Приговор еще не вступил в законную силу.


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