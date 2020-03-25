С начала года из-за палов травы в регионе выгорело 140 га земли

За последние сутки пожарные в Калининградской области 22 раза выезжали тушить горящую траву. Об этом сообщает региональное управление МЧС России на своем сайте.



Для ликвидации пожаров привлекались расчеты пожарно-спасательных частей в составе 91 человека и 22 единицы техники. Пострадавших нет.

С начала года зафиксировано 129 таких случаев, выгорело 140 гектаров. Перехода огня на населенные пункты, объекты экономики и на лесной фонд удалось избежать. В настоящее время палы травы фиксируются практически во всех муниципалитетах региона.

Как отмечают в МЧС, по всем зафиксированным палам произведены осмотры и установлены координаты и кадастровые номера земельных участков. Запрошена информация о собственниках и правообладателях земли. В случае, если будет установлено наличие нарушения требований Правил противопожарного режима в РФ, собственников обещают привлечь к административной ответственности в соответствии с КоАП.