Жительница области засудила предпринимательницу, продавшую ей шубу плохого качества

Жительница области засудила индивидуальную предпринимательницу, у которой до этого купила некачественную норковую шубу. Об этом в среду, 25 марта, сообщили в пресс-службе областного суда.



В ходе судебного разбирательства было установлено, что в ноябре 2018 года женщина купила в одном из салонов области норковую шубу стоимостью 62 тысячи рублей. Однако в процессе носки она заметила существенные недостатки у изделия и решила обратиться за помощью в «Общество защиты прав потребителей». Шубу взяли на экспертизу и выяснилось, что дефекты мехового пальто — следствие производственных ошибок. В феврале прошлого года покупательница обратилась в магазин с претензией, но ответа на нее так и не получила.

Светлогорский городской суд назначил судебно-товароведческую экспертизу. Оказалось, что на изделии не было знаков специальной маркировки, обязательных для меховых пальто, а подобные дефекты негативно отражаются на качестве шубы.

В связи с этим суд расторг договор купли-продажи и взыскал с индивидуального предпринимателя деньги, уплаченные по договору, в размере 62 тысяч рублей, расходы по оплате экспертного заключения в размере 600 рублей, компенсацию морального вреда — 5 тысяч рублей, а также штраф — 33,5 тысяч рублей. Горожанку же обязали вернуть шубу обратно.

Такое решение не устроило владелицу магазина, из-за чего она подала апелляционную жалобу. Однако судебная коллегия признала решение суда первой инстанции законным и обоснованным.