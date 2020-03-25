Прокуратура через суд добилась отчуждения у иностранки приграничной земли

Прокуратура Московского района через суд добилась возврата земельного участка, который незаконно принадлежал гражданке Белоруссии, сообщили в среду, 25 марта, в пресс-службе ведомства.



Отмечается, что согласно законодательству иностранные граждане и лица без гражданства не могут иметь в собственности земельные участки, находящиеся на приграничных территориях, в том числе на территории Калининграда.

Суд удовлетворил требования прокуратуры в полном объеме. Отмечается, что решение в апелляционном порядке не оспаривалось и на данный момент вступило в законную силу.