Прокуратура: в Советске школы незаконно взимали штрафы за утерянные учебники

В Советске несколько городских школ незаконно обязывали самих учеников платить за потерянные учебники. Такую информацию в среду, 25 марта, опубликовали в пресс-службе региональной прокуратуры.



В ходе проверки выяснилось, что общеобразовательные организации приняли локальные акты, в которых устанавливались правила пользования библиотечным инвентарем. Так, в случае утраты или порчи учебников, учебных пособий и учебно-методических материалов оплачивать убытки должны были сами школьники. При этом по закону ответственность за причиненный вред несут их родители или опекуны.

«В целях приведения локальных правовых актов в соответствие с федеральным законодательством прокуратурой города принесено 6 протестов», — следует из релиза. На данный момент все они находятся на рассмотрении.